Präsidentenwahl in den USA : Erste Einschätzung der US-Wahlnacht: Entscheidung ist noch offen

Washington Wer die US-Präsidentenwahl gewinnt, ist noch offen. Die beiden Kandidaten Donald Trump und Joe Biden liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide zeigen sich am Mittwochmorgen siegesgewiss.

Entschieden ist vorläufig nichts. Wer die Wahl gewinnt, entscheidet sich wohl in den drei Staaten des Rostgürtels der alten Industrie, die 2016 von den Demokraten ins Lager Donald Trumps gewechselt waren. Alle Blicke sind einmal mehr auf jenen Rust Belt gerichtet, in dem es dem Milliardär aus New York vor vier Jahren gelang, große Teile der weißen Arbeiterschaft mit dem Versprechen des „Make America Great Again“ auf seine Seite zu ziehen. Gehen Michigan, Pennsylvania und Wisconsin an Joe Biden, ist Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Kein glänzend bestätigter, aber doch Präsident. Immer vorausgesetzt, er gewinnt auch in Arizona, wo er nach jetzigem Stand, nach MEZ kurz vor acht Uhr, die Nase vorn hat.