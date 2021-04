16-Jährige aus Celle : Polizei: Vermisste Isabella in Frankreich gefunden

Celle Bei einer in Frankreich gefundenen Jugendlichen handelt es sich tatsächlich um die gesuchte 16-Jährige aus Celle. Zu Isabellas Zustand und den Umständen des Verschwindens schweigt die Polizei bislang.

Die seit mehr als zwei Wochen vermisste Isabella aus Celle ist in Frankreich gefunden worden. Ermittler der Polizei aus Celle identifizierten das Mädchen am Mittwochabend in Frankreich, wie die Polizei in Niedersachsen mitteilte.