Vergewaltigung : Polizei sucht nach Opfern von mutmaßlichem Serientäter

Mosbach/Walldürn Eine junge Frau wird über mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt, in dem Haus finden Polizisten zwei Frauen. Ermittler vermuten einen Serientäter. Die Polizei sucht nun nach weiteren Opfern.

Polizisten finden zwei weitere Frauen im Haus

Besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung

Dem 37-jährigen Mann wird Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er ist mit einem Unterbringungshaftbefehl in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Dies deutet darauf hin, dass der Mann womöglich psychisch krank ist oder zur Tatzeit vermindert schuldfähig war. Nähere Angaben machten die Ermittler dazu zunächst nicht. Der Bruder des Mannes soll bei den mutmaßlichen Taten Hilfe geleistet haben. Er wurde wegen des Verdachts auf Beihilfe verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In der Öffentlichkeit sorgen Fälle, bei denen Sexualtäter junge Frauen und Mädchen in ihre Gewalt bringen, immer wieder für Entsetzen. In Rostock etwa wurde 2017 ein Mann, der eine Frau brutal geschlagen und mehrere Tage in seiner Wohnung eingesperrt hatte, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Erst Ende Oktober verurteilte das Landgericht Stuttgart einen 36-Jährigen zu neun Jahren Haft und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Mann hatte weitgehend gestanden, eine Frau für fast 24 Stunden in seine Gartenhütte verschleppt und mehrfach vergewaltigt zu haben.