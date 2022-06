Saarbrücken : Polizei stürmt Wohnung nach Schüssen - Verdächtiger tot

Polizisten in der Nähe des Einsatzortes an der Wilhelmsstraße in Saarbrücken-Klarenthal. Foto: BeckerBredel/dpa

Saarbrücken Ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei in Saarbrücken ist beendet. Ein Mann, der auf Polizisten geschossen hatte, ist tot.

Der Schütze, der am Freitag in Saarbrücker Stadtteil Klarenthal für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte, ist tot in seiner Wohnung entdeckt worden.

Der 67-Jährige wurde bei einem Polizeizugriff gefunden, nachdem er sich über Stunden verschanzt hatte. Dies teilte die Polizei in Saarbrücken am Nachmittag mit.

Es besteht keine #Gefahr mehr. Bei dem #Zugriff fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eine leblose Person vor, bei der es sich offensichtlich um den Täter handelt. Absperrmaßnahmen bestehen weiter. Ermittlungen dauern an. #PolizeiSaarland #Einsatz https://t.co/P1sy203vV7

Zunächst hatte die Polizei auch erklärt, dass eine weitere Beamtin durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden sei. Am Nachmittag hieß es, nach neueren Erkenntnissen sei dies nicht so gewesen. Der mutmaßliche Schütze habe sich nach der Schussabgabe in seiner Wohnung verbarrikadiert und anschließend gezielt auf die Absperrung und auf Fahrzeuge der Polizei geschossen, die am Vormittag zum Großeinsatz eintraf.