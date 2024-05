Demonstrationen Polizei: Lage ums Tesla-Werk beruhigt sich vorerst

Die Polizei hatte versucht, das Gelände des einzigen Tesla-Werks in Europa weiträumig abzuschirmen, mehrere Autobahnausfahrten waren gesperrt. Auch die Bahnstrecke zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin ist am Bahnhof Fangschleuse gesperrt. Dort hätten sich Aktivisten auf die Gleise gesetzt, teilte die Polizei weiter mit. Im Rahmen der Demonstrationszüge zum Gelände gab es auch eine Sitzblockade auf einer Landstraße in der Nähe des Werks.