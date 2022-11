Kriminalität : Polizei: Fünf Tote bei Schüssen in US-Nachtclub

Colorado Springs Samstagabend: Menschen in der US-Stadt Colorado Springs wollen ausgehen, ausgelassen feiern. Doch dann fallen Schüsse. Die Nacht endet mit Tod und Schrecken.

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind 5 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Bundesstaat Colorado mit. Eine verdächtige Person sei im Club von der Polizei gefasst worden und befinde sich in Gewahrsam. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an. Medienberichten zufolge ist Club Q, wo sich der Vorfall ereignet hat, ein bei Schwulen und Lesben beliebter Treffpunkt.