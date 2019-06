Hintergrund : Politisch motivierte Attentate in Deutschland

Politisch motivierte Attentate in Deutschland

Der ehemalige Studentenführer Rudi Dutschke starb elf Jahre nach dem Attentat auf ihn an den Spätfolgen. Foto: Hanns J. Hemann.

Berlin Mutmaßlich politisch motivierte Anschläge gab es schon mehrere. Einige Beispiele:

APRIL 1977: Generalbundesanwalt Siegfried Buback wird in seinem Wagen von einem Motorrad aus erschossen. Mit ihm sterben sein Fahrer und ein mitfahrender Justizbeamter. Zu der Tat bekennt sich die linksextreme „Rote Armee Fraktion“ (RAF).

APRIL 1992: Gerhard Kaindl, Landesschriftführer der rechtsextremen Partei „Deutsche Liga für Volk und Heimat“, wird in einem Restaurant in Berlin erstochen. Die Täter bezeichnen sich als „Antifaschisten“.

OKTOBER 2015: Kurz vor der Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin rammt ein Rechtsextremist der parteilosen Kandidatin Henriette Reker ein Messer in den Hals. Reker überlebt den Mordversuch nur knapp.

NOVEMBER 2017: Mit den Worten „Ich steche dich ab. Mich lässt Du verdursten, aber holst 200 Ausländer in die Stadt“ hält ein 56-Jähriger dem Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, in einem Döner-Imbiss ein Messer an den Hals. Durch den Einsatz der Imbiss-Betreiber wird der CDU-Politiker leicht verletzt. Das Hagener Schwurgericht verurteilt den Täter zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.