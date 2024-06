Fußball Polen trotz Lewandowski-Rückkehr vor EM-Knockout

„I Am From Austria“ („Ich bin aus Österreich“) sangen die österreichischen Fans zum Klassiker von Rainhard Fendrich nach dem 3:1 (1:1) in Berlin gegen Polen. Während die Alpenrepublik nun gute Chancen auf das Achtelfinale hat, stehen die Polen vor dem bitteren Aus in der Vorrunde. Der nach einer Stunde eingewechselte Lewandowski, der ein Blitz-Comeback nach überstandenem Muskelfaserriss gab, konnte die Niederlage nicht verhindern.