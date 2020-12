2. Runde : Pokal-Lichtblick für Schalke - Hoffenheim scheitert an Fürth

Berlin Der FC Schalke 04 hat am Ende eines Horror-Jahres zumindest im Pokal einen Erfolg gefeiert. Auch RB Leipzig und der 1. FC Köln schafften den Einzug ins Achtelfinale.

Dagegen patzte die TSG 1899 Hoffenheim, die im Krimi mit 18 Elfmetern 6:7 (2:2, 2:2, 1:1) gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verlor. Sebastian Ernst (21. Minute) und Marco Meyerhöfer (46.) erzielten in der regulären Spielzeit die Treffer des Außenseiters. Paul Seguin hätte vom Elfmeterpunkt (90.+4) für die Entscheidung sorgen können, verschoss aber. Für die TSG setzte es trotz Toren von Andrej Kramaric (13.) und Kevin Akpoguma (49.) einen herben Dämpfer vor der kurzen Weihnachtspause, weil Fürth am Ende doch noch die besseren Nerven hatte.

Für die Schalker, die wie schon beim enttäuschenden 0:1 gegen Arminia Bielefeld in der Liga wieder von Interimstrainer Huub Stevens betreut wurden, stellte Nationalspieler Suat Serdar mit seinem Führungstor in der 27. Minute die Weichen. Zwar zeigten die Königsblauen erneut keine gute Leistung, doch mit dem Doppelpack durch Benito Raman in der 51. und 63. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Ulms Johannes Reichert gelang per Elfmeter-Nachschuss (82.) der verdiente Ehrentreffer.