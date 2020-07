Schwere räuberische Erpressung : Pistolen-Räuber von Oppenau sitzt in Untersuchungshaft

Pistolen-Räuber von Oppenau sitzt in Untersuchungshaft

Polizeifahrzeuge an einem Sportplatz nahe Oppenau, der der Polizei als Sammelpunkt diente. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Oppenau Erleichterung im Schwarzwald: Der seit Tagen gesuchte bewaffnete 31-Jährige aus Oppenau ist gefasst. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Doch die Ermittlungen sind damit noch lange nicht beendet.

Der 31-Jährige, der in Oppenau im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet hat, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.