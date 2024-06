EURO 2024 Pechvogel Pavlovic „sehr traurig“ - Can bekommt EM-Chance

„Es ist natürlich bitter, so eine Entscheidung zu treffen. Das tut immer weh. Er ist ein sehr guter Spieler, ein guter Mensch, aber in dem Alter habe ich eine Verantwortung gegenüber dem Spieler“, sagte Nagelmann in einem DFB-Video zu Pavlovic. „Wenn er hier ankommt und ausbelastet wird, ist das Restrisiko groß, dass er noch eine Infektion bekommt an den Mandeln und wieder ausfällt“, sagte der Bundestrainer. Man hätte Pavlovic nicht spielfit bekommen.