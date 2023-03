Von Geld bis Karriere Pandemie hat für viele Frauen Langzeit-Folgen

Zurück zur Gesellschaft. Nach dem jüngsten Bericht an die G7, einen Zusammenschluss westlicher Industrienationen, leisten Frauen in Deutschland im Schnitt vier Stunden und zwei Minuten unbezahlte Familienarbeit am Tag. Bei Männern sind es zwei Stunden und 30 Minuten. International gesehen ist das kein Ruhmesblatt. Familienarbeit dreht sich auch nicht allein um Kinder. In Deutschland geht es dabei zunehmend um alternde Eltern. Die Mehrheit von ihnen wird zu Hause gepflegt. Mit der wachsenden Lebenserwartung rolle auf die jüngere Generation mehr Pflegeverantwortung zu, prognostiziert Allmendinger. So können neue Teilzeit-Fallen entstehen. Doch die Politik verdränge das vor lauter Digitalisierung, Klimadebatte und Krieg in der Ukraine. „Wir bauen nicht die Strukturen auf, die wir brauchen.“