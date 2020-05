Unglück in Karachi : Pakistan: Airbus stürzt kurz vor der Landung in Wohngebiet

Pakistan: Airbus stürzt kurz vor der Landung in Wohngebiet

Unglück in Karachi

Ein Feuerwehrmann versucht das Feuer an der Absturzstelle zu löschen. Foto: Fareed Khan/AP/dpa

Islamabad Kurz vor der Landung ist in Pakistan ein Airbus in ein Wohngesbiet gestürzt. Das Gebiet rund um den Unglücksort ist abgesperrt.

Ein Flugzeug mit rund 100 Passagieren an Bord ist im Süden Pakistans abgestürzt. Die Passagiermaschine sei in der Nähe der Stadt Karatschi wenige Minuten vor der Landung in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes mit.