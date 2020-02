Orkantief hinterlässt Spuren : Orkantief „Sabine“ - Stürmisches Wetter hält an

Passanten kämpfen sich durch strömenden Regen. Foto: Marijan Murat/dpa.

Berlin In Deutschland hat Orkantief „Sabine“ Spuren hinterlassen. Obwohl das Wetter eindeutig ruhiger geworden ist, haben Einsatzkräfte in vielen Regionen auch heute noch genug zu tun.

Die Kaltfront von Orkantief „Sabine“ hat Deutschland verlassen - das stürmische Wetter ist aber noch da. Im südlichen Teil der Republik meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht auf Dienstag noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume.

In der Region Freiburg und im Hochschwarzwald rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus, viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt. Auch in Südbayern hielten auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle die Einsatzkräfte auf Trab.

Richtung Norden wurde es ruhiger, in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz waren noch vereinzelt Bäume durch den Sturm umgefallen, einzelne kleinere Straßen noch gesperrt. Insgesamt war die Lage aber deutlich ruhiger als noch am Montagmorgen. Auch über weitere Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Die Bahn will ihren Fernverkehr am Dienstagmorgen ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen - am Vormittag seien einzelne Probleme aber nicht zu vermeiden, hieß es. Im Regionalverkehr werde es vor allem in Bayern und Baden-Württemberg zunächst noch Einschränkungen geben, hieß es von einem Bahnsprecher in der Nacht. Auch auf hessische Strecken waren in der Nacht erneut Bäume gestürzt - hier seien vereinzelt Einschränkungen zu erwarten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es in den nächsten Tagen stürmisch bleibt. Am Dienstag sei mit Schauern sowie mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen. Im Alpenvorland und in Hochlagen sind demnach sogar orkanartige Böen möglich. Die Nordseeküste stellte sich auf Sturmfluten ein.

Auf den Frankfurter Dom gekracht: Der beschädigte Baukran wird vorerst gesichert und kann voraussichtlich erst Mitte der Woche entfernt werden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Der Fischmarkt mit der Fischauktionshalle steht unter Wasser. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.

Zwei Bahnarbeiter untersuchen auf der Bahnstrecke zwischen Fürstenfeldbruck-Eichenau und München eine gerissene Leitung, die anschließend repariert wird. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Stärkere Schäden hat ein auf das Dach des Frankfurter Doms gestürzte Kran angerichtet. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Spaziergänger laufen über einen überfluteten Parkplatz an der Nordseeküste. Foto: Sina Schuldt/dpa.

Auf der Bahnstrecke zwischen Fürstenfeldbruck-Eichenau und München werden mit einem sogenannten Turmtriebwagen Äste vom Gleis geräumt. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Der Fischmarkt steht während einer Sturmflut wegen „Sabine“ unter Wasser. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa.