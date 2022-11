Fußball-WM : Oranje verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Al-Rajjan Zweites Spiel, erster Punktverlust: Die Niederlande patzt trotz eines frühen Tores von Jungstar Cody Gakpo gegen Ecuador. Der Achtelfinal-Einzug dürfte der Elftal trotzdem nicht zu nehmen sein.

Bondscoach Louis van Gaal diskutierte mit seinem Kapitän Virgil van Dijk am Spielfeldrand schon über den verpassten vorzeitigen Achtelfinal-Einzug, da ließen sich die Ecuadorianer um ihren Torschützen Énner Valencia noch ausgiebig von ihren Fans feiern.

Das schnellste Tor der bisherigen Fußball-WM in Katar hat den Niederlanden nicht zum vorzeitigen Weiterkommen gereicht, stattdessen sprengte Valencia mit seinem Treffer für die Geschichtsbücher die Oranje-Party. Die Elftal kam in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Ecuador trotz der Blitz-Führung durch Cody Gakpo (6. Minute) nur zu einem 1:1 (1:0).

„Wir haben den Ball zu schnell verloren und zu langsam gespielt. Sie waren deutlich aggressiver. Aber am Ende haben wir immerhin ein Ergebnis geholt“, sagte van Dijk. Auch van Gaal bemängelte, sein Team habe nicht entschlossen genug agiert. „Ecuador war heiß, gewann jeden Zweikampf.“ Ecuadors Kapitän Valencia (49.) sorgte mit seinem sechsten WM-Tor in Serie für ein Kunststück, das vor ihm nur drei anderen Spielern gelungen war. „Ich bin sehr stolz auf dieses Spiel“, sagte Ecuadors Nationalcoach Gustavo Alfaro. In der 90. Minute musste Valencia allerdings verletzt mit einer Trage vom Platz gebracht werden.