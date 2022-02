Quartalszahlen : Nutzer-Wachstum bei Facebook stockt - Aktie bricht ein

Menlo Park/New York Verliert Facebook die Initiative an den jungen Rivalen Tiktok? Auf jeden Fall ging zuletzt die Zahl der täglich aktiven Nutzer beim Online-Netzwerk zurück. Die Aktie ist im Sturzflug.

Bei monatlicher Aktivität gab es ein für Facebook-Verhältnisse mageres Plus von zwei Millionen. Zusammen mit der Enttäuschung über die Umsatzprognose für das laufende Quartal trieben die Zahlen Anleger in die Flucht: Im frühen US-Handel verlor der Facebook-Konzern Meta am Donnerstag auf einen Schlag rund ein Viertel seines Wertes. Nach Daten des Finanzdienstes Bloomberg war das ein Rekord-Wertverlust. Meta war danach noch rund 678 Milliarden Dollar wert. Die Aktie fiel zum Auftakt des US-Handels um rund 24,5 Prozent auf knapp 244 Dollar.