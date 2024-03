Nationalmannschaft Nur Trikots sind rosarot: Nagelsmann verteilt EM-Rollen

Den Alpha-Tieren Hummels und Goretzka traut Nagelsmann diese Rolle in der zweiten Reihe offensichtlich nicht zu. Deswegen sind sie erstmal raus aus dem EM-Casting. Den „Reiz des Neuen“ will Nagelsmann sehen oder ein „Funkeln in den Augen“. Kein Anspruchsdenken oder Reviergehabe, so der verbal nur leidlich umschiffte Vorwurf an die „tief enttäuschten“ Langzeit-Internationalen, die sich nun im Liga-Endspurt doch noch empfehlen sollen. Aber wie? Wenn nicht Leistung über einen längeren Zeitraum, sondern Haltung das Kriterium ist.