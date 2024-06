Verkehr Noch ein Jahr warten auf S 21 - Bahnprojekt zieht sich

Das ist die Frage, die viele Pendlerinnen und Pendler bewegt. Nun ist klar: Sie müssen noch ein weiteres Jahr mit der Baustelle am Stuttgarter Bahnhof leben. Die Deutsche Bahn hat die Eröffnung des Bahnhofs auf Dezember 2026 verschoben. Das teilte der Konzern am Dienstag nach einer Sitzung mit den Projektpartnern in Stuttgart mit. Bislang sollte der neue Tiefbahnhof im Dezember 2025 in Betrieb gehen. Dass dieser Termin wohl nicht gehalten werden kann, deutete sich seit längerem an. So hatte die Bahn im März mitgeteilt, dass der bestehende Stuttgarter Hauptbahnhof zumindest auch im Jahr 2026 in Betrieb bleibe. Aufgrund von großen Herausforderungen bei der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens wird der Fahrplan für das Jahr 2026 noch auf Basis der alten Infrastruktur mit dem bestehenden Kopfbahnhof erstellt. Eigentlich sollte der ab Ende 2025 nicht mehr genutzt werden.