Wimbledon : Niemeier und Maria überraschen weiter - Kerber scheitert

London Angelique Kerber scheidet in Wimbledon früher als erwartet aus. Bei ihrem Debüt ist Jule Niemeier hingegen nicht zu stoppen. Als zweifache Mutter erreicht auch Tatjana Maria etwas ganz Besonderes.

Niemeier und Maria setzten hingegen märchenhafte Erfolgsserie fort und stehen jeweils erstmals bei einem Grand-Slam-Tennisturnier unter den besten 16. Die 22 Jahre alte Niemeier bezwang am Freitag in einem Nerven-Krimi die Ukrainerin Lessia Zurenko 6:4, 3:6, 6:3 und bestätigte ihren vorigen Erfolg gegen die Weltranglisten-Dritte Anett Kontaveit aus Estland.

Maria: „Ich bin einfach nur glücklich“

„Es ist schwer, Worte zu finden. Ich bin zum ersten Mal mit meinen zwei Kindern hier“, sagte Maria auf dem Platz völlig überwältigt. „Es ist so ein besonderer Ort für mich. Hier habe ich schwanger gespielt. Das jetzt zu schaffen mit meiner Familie, dafür gibt es keine Worte. Ich bin einfach nur glücklich.“ Im zweiten Satz holte Maria gegen die an fünf gesetzte Sakkari einen 2:5-Rückstand auf und nutzte nach 90 Minuten ihren zweiten Matchball. Nun trifft sie auf die Lettin Jelena Ostapenko.

Für Kerber ist das Turnier hingegen früher als erwartet vorbei. Frustriert stapfte sie mit einem Wimbledon-Handtuch über den Schultern von Court 1. Nach zwei lockeren Siegen fehlte der 34-Jährigen die Konstanz, im zweiten Durchgang konnte sie auch zweimal einen Break-Vorsprung nicht nutzen. „Das ist leider Sport, so eng ist es am Ende beieinander“, sagte die Kielerin, die nun nach einer Pause in die Hartplatz-Saison einsteigen will. „Natürlich ist man da ein bisschen enttäuscht.“ Im vergangenen Jahr hatte Kerber noch das Halbfinale erreicht.