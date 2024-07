Fußball-EM Niederlande vor Türkei-Spiel: Rumänien-Leistung als Maßstab

Am Samstag kommt es nun in Berlin zum Duell zwischen der Türkei und den Niederlanden, die wie 1988 Europameister werden wollen. „Wir haben großartige Talente in der Mannschaft“, sagte Koeman. „Klar, man muss auch etwas gewinnen.“ Aber der Fußball heute sei ein anderer als in den 1980er Jahren. „Jede Mannschaft hat ihre eigenen Probleme, sich durchzusetzen“, sagte der frühere Defensivspieler und spielte auf England und Portugal an. „Das ist großartig, weil dann sieht man gute Fußballspiele.“