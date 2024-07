Fußball-EM „Nicht verdient“: EM-Endstation nach Spanien-Schock

Wenn was in der Offensive ging, dann über die rechte Seite. Joshua Kimmich bediente in der Mitte Kai Havertz, dessen Kopfball aber zu zentral auf den spanischen Torwart Unai Simón kam (21.). Die beiden offensiven Flügel, Jamal Musiala und Leroy Sané, fanden zunächst nicht den Raum für ihre Technik und ihre Schnelligkeit. Wie die Dänen im Achtelfinale (2:0) schienen die Spanier Musiala als den Deutschen ausgemacht zuhaben, den es aus dem Spiel zu nehmen gilt. Der linke Schienenspieler David Raum konnte sich hinter Musiala in der Rückwärtsbewegung zu oft nur mit Fouls behelfen.