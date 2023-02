Champions League : „Nicht als Touristen nach Neapel“: Eintracht benötigt Wunder

Die Frankfurter Eintracht braucht in Neapel ein Wunder. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt erlebt auf der europäischen Bühne eine Lehrstunde. Dennoch hofft der Europa-League-Sieger das 0:2 beim SSC Neapel noch drehen zu können.

„Heute fällt mir nicht genug ein, was wir brauchen, um im Rückspiel zu gewinnen“, sagte der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt nach dem 0:2 (0:1) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den meisterlich spielenden Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel. Der Österreicher wäre aber ein schlechter Coach, wenn er die Reise zum Rückspiel am 15. März als Sightseeingtour deklarieren würde.

„Wir werden nicht als Touristen mit der weißen Fahne ins Maradona-Stadion einziehen“, betonte Glasner. Immerhin hat er nicht nur drei Wochen Zeit, um eine neue Strategie und erfolgreiche Taktik gegen die italienischen Europacup-Überflieger vom Vesuv auszubaldowern, sondern muss sich schon am Samstag mit dem nächsten Achtelfinalisten der Königsklasse messen: In der Bundesliga wartet auswärts RB Leipzig.

Eintracht muss die Lehren aus dem Debakel ziehen

Um in der Tabelle am nur einen Punkt entfernten Liga-Fünften vorbeizuziehen, muss die Eintracht aus den vielen Versäumnissen gegen Neapel ihre Lehren ziehen: Abspielfehler, Unsicherheit unter Druck oder Schwächen bei Standards. „Da bekommen wir wieder den Friedensnobelpreis für unsere Standards, weil wir gar nicht zum Abschluss gekommen sind“, kritisierte Glasner süffisant und stellte zusammenfassend fest: „Wir waren in manchen Situationen überfordert.“