Kriminalität : Neuer Prozess um Limburger Lkw-Attacke gestartet

Ein Polizist dokumentiert mit einer Kamera die Unfallstelle, an der ein Lastwagen in Limburg auf mehrere vor einer roten Ampel vor dem Landgericht stehende Fahrzeuge aufgefahren ist (2019). Foto: Sascha Ditscher/dpa

Limburg Das Landgericht Limburg verhandelt abermals gegen einen Lkw-Fahrer, der 2019 absichtlich Fahrzeuge vor ihm zusammengefahren haben soll. So lautet die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH).

Das Landgericht Limburg eröffnete am Freitag abermals den Prozess gegen den Mann, der den Lkw im Oktober 2019 an einer Ampelkreuzung absichtlich auf stehende Fahrzeuge gefahren und sie zusammengeschoben haben soll. Bei dem Vorfall in der Limburger Innenstadt wurden 18 Menschen verletzt. Hintergrund für die erneute Verhandlung ist eine entsprechende Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe.