Robert Koch-Institut : Neuer Höchstwert: 410 Corona-Todesfälle gemeldet

Berlin Das Robert-Koch-Institut meldet 18.633 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind über 1000 mehr als vor einer Woche. Bei den Todeszahlen gibt es einen traurigen Höchstwert.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag am Mittwoch bei 18.633. Das waren gut 1000 Fälle mehr als vor einer Woche, wie aus Angaben des RKI hervorgeht. Am vergangenen Mittwoch hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 17.561 gelegen. Am Freitag war mit 23.648 gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht worden. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 961.320 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Das RKI schätzt, dass rund 656.400 Menschen inzwischen genesen sind.