Fußball-Nationalmannschaft Neuer-Ära in DFB-Team vorbei: „Tag musste irgendwann kommen“

Bundestrainer Nagelsmann hatte schon während der EM angekündigt, den DFB-Kader mit Blickrichtung WM 2026 verjüngen zu wollen. Neuer ist nach Kroos, der seine komplette Fußballer-Karriere im Alter von 34 Jahren beendete, und Müller der letzte Weltmeister von Rio, der aus der DFB-Auswahl ausscheidet. „Manu wird uns in der Nationalmannschaft fehlen“, sagte der Coach. Wie Müller will Neuer nun mit den Bayern nochmal nach den größten Titeln greifen - im Frühjahr 2025 steht das Champions-League-Finale in München an. Auch DFB-Kapitän Gündogan hatte jüngst seine DFB-Karriere beendet.