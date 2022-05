Kriminalität : Neue Dimension: Babysitter missbraucht jahrelang Kinder

Der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel zeigt sich entsetzt über das Ausmaß an Brutalität im Missbrauchskomplex Wermelskirchen. Foto: Oliver Berg/dpa

Köln Ermittler sagen, der neue Missbrauchskomplex „Wermelskirchen“ erreicht eine neue Dimension der Grausamkeit. Insgesamt steigt auch die Zahl der von den Behörden erfassten Missbrauchsdarstellungen.

Der neue Missbrauchskomplex von Wermelskirchen hat nach Angaben der Ermittler eine Dimension an Brutalität, die die anderer Komplexe übersteigt. Hauptbeschuldigter ist ein 44-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Wermelskirchen.

Der kinderlose und verheiratete Angestellte habe im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten und sich so seinen Opfern nähern können, berichteten die Ermittler am Montag in Köln. Mit Dutzenden weiteren Männern habe er zudem kinderpornografische Bilder und Videos „unvorstellbarer Brutalität“ getauscht.