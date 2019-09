Eigentor und Bus verpasst : „Nervender“ Hamburg-Abend für Rückkehrer Tah&Co.

Hamburg Am Ende eines bitteren Fußballabends verpasste Jonathan Tah auch noch die Abfahrt des Mannschaftsbusses. Gemeinsam mit Kapitän Manuel Neuer war der Leverkusener zur Doping-Kontrolle ausgelost worden.

Allein Manuel Neuer agierte im Tor fehlerfrei und hielt mehrfach stark. Trotzdem kassierte der Kapitän im 89. Länderspiel erst zum zweiten Mal vier Treffer. „Wir machen dumme Fehler, die zu Gegentoren führen“, erklärte Angreifer Marco Reus, der aber zugleich betonte: „Es war kollektiv in der zweiten Halbzeit zu wenig. Ich bin der Meinung, dass es nicht nur an den Abwehrspielern liegt.“

Löw stellte sich vor seine Abwehrkräfte, die er Richtung EM 2020 aufbauen will. „Qualitätsmängel haben wir keine“, sagte der Coach energisch: „Das stellen die Spieler Woche für Woche unter Beweis.“ Zudem sei „in anderen Spielen gegen Holland und Frankreich“ zu sehen gewesen, „dass wir gut verteidigen können“. Gegen gute Holländer war das am Freitagabend nicht der Fall, augenfällig bei Tah und Ginter.

In Hamburg rief keiner nach den von Löw im März aussortierten und in die Jahre gekommenen 2014-Weltmeistern Mats Hummels und Jérôme Boateng. „Wir haben bewusst eine junge Mannschaft“, sagte Kroos zum gewollten Umbruch nach dem WM-Debakel 2018 in Russland und dem folgenden Nations-League-Abstieg. Zur Erinnerung: Beim desaströsen 0:3 im vergangenen Oktober in Amsterdam gegen die Niederlande verteidigten noch Hummels und Boateng gemeinsam im Abwehrzentrum.