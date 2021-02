Raumfahrt : Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars gelandet

Washington Vor neun Jahren landete der bislang letzte Nasa-Rover auf dem Mars. Jetzt ist mit „Perseverance“ ein deutlich ausgefeilterer Roboter dazu gekommen. Die Nasa sagt: Die Mission hat gerade erst begonnen.

Der im Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartete Roboter setzte - nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern - mit einem riskanten und mehrminütigen Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens „Jezero Crater“ auf. Diesen See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern soll „Perseverance“ (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) in den kommenden zwei Jahren untersuchen. Der Rover sei ersten Erkenntnissen zufolge nach der Landung in gutem Zustand, sagte Nasa-Manager Matt Wallace.