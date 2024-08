Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns Neustart: Jünger, aber kaum anders

„Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren“, begründete Nagelsmann seine Personalauswahl für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande.