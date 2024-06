EURO 2024 Nagelsmanns Nahziel und vier wichtige EM-Erkenntnisse

Die Fans sind schließlich ein zentraler Bestandteil in Nagelsmann Turnierstrategie. Auch der Bundestrainer saugt die Party-Stimmung nur zu gerne auf. Von einer „genialen Stimmung“ sprach er in Stuttgart, schon vor dem Spiel beim Fanmarsch am Teamhotel vorbei. Und dann erst im Stadion: „Zwischendrin haben die Fans immer mal die Nationalhymne gesungen. Das finde ich auch einen sehr emotionalen Moment. So etwas gefällt mir unfassbar gut. Wir haben erfolgreiche und erfahrene Spieler. Trotzdem macht das was mit den Spielern. Das bewegt uns.“