EM-Viertelfinale Nagelsmann: Yamal stoppen, aber „nicht aus den Socken hauen“

Nagelsmann stellte in der internationalen Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Stuttgart aber auch klar: „Das ist jetzt keine Vorgabe, dass wir ihn aus den Socken hauen. Keine Sorge, wir wollen schon den Ball haben und nicht dem Spieler wehtun.“ Wer links hinten gegen Flügelstürmer Yamal verteidigt, David Raum oder Maximilian Mittelstädt, verriet Nagelsmann vorab nicht.