EURO 2024 Nagelsmann genießt die EM-Party: „Die Fans dürfen träumen“

Das weiter zusammenwachsende Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielt nun am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Frankfurt gegen die Schweiz um den Gruppensieg. „Der erste Platz ist wichtig, wir wollen Erster werden“, sagte Nagelsmann. Der weitere Weg bis zum Finale am 14. Juli in Berlin würde dann in der K.-o.-Runde über die Stationen Dortmund, Stuttgart und München führen.