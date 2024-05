Bundesliga Nächste Trainer-Watschn für Bayern: Keine Tuchel-Kehrtwende

In der Bilanz von Tuchels 15-monatiger Amtszeit an der Säbener Straße drängt sich nach den starken letzten Königsklassen-Monaten die Frage auf, ob der richtige Mann nicht einfach nur zur falschen Zeit am eigentlich richtigen Ort war. In einer Knall-auf-Fall-Aktion hatten sich die früheren Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic im März 2023 vom heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann getrennt. Tuchel übernahm. In der Anfangsphase kassierte er sportlich kräftige Dämpfer mit dem Aus in DFB-Pokal und Champions League. Mit seiner Klassifizierung von „Thomas-Müller-Spielen“ prägte er eine überflüssige Debatte.