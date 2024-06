Mecklenburg-Vorpommern Nach Unfall mit Reisebus auf A24 Sperrung aufgehoben

Der Bus aus dem polnischen Danzig war laut Polizei mit knapp 60 Männern, Frauen und Kindern an Bord auf dem Weg nach Hamburg. Das Fahrzeug kam nach ersten Erkenntnissen in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern nach links von der Fahrbahn ab. „Vermutlich aus Unachtsamkeit“, sagte ein Polizeisprecher. Der Reisebus kollidierte den Angaben zufolge mit der Mittelschutzplanke und einem Verkehrsschild.