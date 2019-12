Neue Vereinbarungen? : Nach SPD-Votum: Das sind die Sprengsätze der Koalition

Berlin Kommt nach dem Beben in der SPD nun der „Groxit“? Die designierte Parteiführung will inhaltlich Neues durchsetzen. Es gibt viele Sprengsätze, die zum vorzeitigen Ende der großen Koalition führen könnten.

Nach langen Jahren des Aufschwungs hat sich die Konjunktur in Deutschland merklich abgekühlt. Vor allem die exportstarke deutsche Industrie wird belastet von einer schwächeren Weltwirtschaft, internationalen Handelskonflikten und dem unklaren Brexit-Ausgang. Wichtige Branchen wie die Automobilindustrie sind außerdem mitten in schwierigen Umbrüchen. Die Hauptstütze des Wirtschaftswachstums in Deutschland ist derzeit die Binnenkonjunktur, im Bau zum Beispiel dauert der Boom an.