Justiz Nach Messerangriff von Illerkirchberg: Prozessbeginn in Ulm

Im Mordprozess um den Messerangriff auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg ist die Anklageschrift verlesen worden. Demnach war ein Reisepass für eine Eheschließung in Äthiopien das Motiv des angeklagten 27 Jahre alten Flüchtlings, wie die Staatsanwältin nach Prozessbeginn am Landgericht Ulm erklärte.