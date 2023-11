Kriminalität Nach Ende der Geiselnahme Einschränkungen am Airport Hamburg

Am Samstag hatte der Mann das Kind nach Polizeiangaben aus der Wohnung der im niedersächsischen Stade lebenden Mutter entführt und war mit ihm in einem Auto Richtung Hamburg geflüchtet. Am Nordtor des Flughafens durchbrach er mit dem Fahrzeug eine mit Schranken gesicherte Zufahrt und fuhr bis auf das Flugfeld zu einer abflugbereiten Maschine. Dabei habe er Schüsse aus einer Waffe abgegeben und zwei Brandsätze gezündet, die nach Polizeiangaben aber schnell gelöscht werden konnten.