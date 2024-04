Sturm über Deutschland Nach dem Unwetter: Fernverkehr läuft weitgehend nach Plan

In Hessen verletzten sich eine Autofahrerin und ihr Beifahrer beim Zusammenstoß mit einem durch das Unwetter umgestürzten Baum. Die 20-jährige Fahrerin hatte ihn auf der Strecke vor sich übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Montagabend in der Stadt Alsfeld. Beide Autoinsassen wurden leicht verletzt; die 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.