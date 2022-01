Tennis : Nach 44 Jahren: Barty kürt sich zur Australian-Open-Siegerin

Melbourne Ashleigh Barty hat ihre wunderbare Geschichte bei den diesjährigen Australian Open mit dem Titelgewinn abgeschlossen. Die 25-Jährige sorgt für einen emotionalen australischen Sport-Moment.

Ashleigh Barty hat sich als erste australische Tennisspielerin seit 1978 zur Australian-Open-Siegerin gekürt. Die Nummer eins der Welt gewann das wechselhafte Endspiel in Melbourne mit 6:3, 7:6 (7:2) gegen die amerikanische Überraschungsfinalistin Danielle Collins.

Damit hielt Barty dem Druck der Erwartungen stand und beendete die 44 Jahre lange Wartezeit der sportbegeisterten Australier. Trotz eines 1:5-Rückstands im zweiten Satz rettete sich die 25-Jährige mit cleverem Spiel in den Tiebreak, in dem sie von Anfang an vorn lag.