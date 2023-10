Online-Netzwerk Musk nennt Bericht über X-Rückzug aus Europa „völlig falsch“

Die Zunahme von Hassrede ist nach Experteneinschätzung auch jenseits des aktuellen Konfliktes zwischen der Hamas und Israel ein Problem für X. „Die Plattform wird mittlerweile von Akteuren, die Desinformationen streuen und Hass verbreiten, geradezu überrannt“, erklärte Axel Bruns, Professor für Medien- und Kommunikationsforschung an der Queensland University of Technology in Australien.