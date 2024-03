Champions League Müller nach Viertelfinal-Einzug: „Wichtig für Strahlkraft“

Müller hatte das 1:0 durch Doppelpacker Harry Kane per Kopf eingeleitet, das 2:0 erzielte er nach einem Schuss von Matthijs de Ligt noch vor der Pause selbst. „Butterweiche Hereingabe“, scherzte Müller über den Volleyschuss des Niederländers. Zuletzt hatte er in der Gruppenphase der vergangenen Saison beim 4:2 in Pilsen getroffen.