800 Männer aufgerufen : Mord vor 23 Jahren: DNA-Massentest startet in NRW

Grevenbroich Die elfjährige Claudia wurde in Grevenbroich entführt, missbraucht und umgebracht. 23 Jahre später haben die Ermittler wieder Hoffnung, den Fall doch noch aufzuklären.

Am ersten Tag werden 200 bis 300 Männer in einer Grundschule in Grevenbroich erwartet. Die elfjährige Schülerin Claudia Ruf war im Mai 1996 in dem Ort entführt, vergewaltigt und ermordet worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt in Euskirchen bei Bonn auf einem Feldweg gefunden. Spezialisten hatten den alten Mordfall erneut untersucht und neue Ermittlungsansätze entdeckt.