Gewalttat an Schule Mitschüler von hinten erschossen - Urteil steht an

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mitschüler auf einem Schulgelände im unterfränkischen Lohr am Main steht nun das Urteil an. Ein 15-Jähriger hatte im vergangenen September einem 14-Jährigen von hinten in den Kopf geschossen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft muss der Jugendliche dafür für mehrere Jahre wegen Mordes weggesperrt werden. Der Verteidiger hingegen plädiert auf Totschlag. Ihr Urteil will die Große Jugendkammer des Landgerichts Würzburg um 10.00 Uhr verkünden.