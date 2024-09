Fußball-Bundesliga Mit Rekordler Müller: Kompanys mutige Bayern-Taktik geht auf

Der 44 Jahre alte Referee schaute sich die Szene am Spielfeldrand an - und zeigte dann auf den Punkt. Die Freiburger inklusive Trainer Julian Schuster reagierten entsetzt. Kane blieb cool, trat an und verwandelte auch seinen sechsten Elfer in der Bundesliga ganz sicher. „Ein wirklicher Wahnsinns-Elfmeter. Wenn das Handspiel ist, dann höre ich am liebsten auf mit Fußball. Das ist so ein Schwachsinn“, ereiferte sich Freiburgs Kapitän Christian Günter.