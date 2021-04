Zusammenstoß : Mindestens 48 Tote bei schwerem Zugunglück in Taiwan

Mindestens 48 Tote bei schwerem Zugunglück in Taiwan

Passagieren wird geholfen, aus einem entgleisten Zug zu klettern (bestmögliche Qualität). Nach einem Zugunglück in Taiwan werden viele Todesopfer befürchtet. Foto: Uncredited/National Fire Agency/AP/dpa

Taipeh In Taiwan stößt ein Express-Zug mit mehr als 350 Passagieren an einem Tunnel mit einem Baustellenfahrzeug zusammen. Dutzende kommen dabei ums Leben, zahlreiche werden verletzt.

Bei einem schweren Zugunglück in Taiwan sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Wie die taiwanischen Behörden am Freitagnachmittag (Ortszeit) außerdem bestätigten, wurden zudem über 60 Verletzte in Krankenhäusern behandelt.