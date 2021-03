Zugunglück : Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoß zweier Züge in Ägypten

Kairo Immer wieder kommt es in Ägypten zu schweren Bahnunglücken. Kritiker machen dafür den schlechten Zustand von Zügen und Gleisen verantwortlich. Diesmal soll eine Notbremse gezogen worden sein.

Die Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die beiden Züge stießen demnach in dem Ort Tahta südlich der Stadt Assiut zusammen. Der Ort liegt rund 375 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo.

Auf Bildern in den sozialen Medien waren entgleiste und umgekippte Waggons zu sehen. Die ägyptische Eisenbahnbehörde erklärte, Unbekannte hätten in einem der beiden Züge eine Notbremse gezogen, weshalb dieser zum Stehen gekommen sei. Der zweite Zug sei daraufhin in diesen hineingerast. Unter anderem sei eine Lok umgestürzt. Die Behörden ordneten eine Untersuchung des Unglücks an.