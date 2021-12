Philippinen : Mindestens 31 Tote nach Taifun „Rai“

Bewohner suchen in den zerstörten Häusern nach Habseligkeiten. Foto: Jay Labra/AP/dpa

Manila „Wände und Dächer wie Papier abgerissen“ - so beschreiben Betroffene die Wucht des bislang stärksten Tropensturm des Jahres auf den Philippinen. Und die Zahl der Toten, so wird befürchtet, dürfte noch steigen.

Allein 16 Tote habe es in der zentralen Provinz Cebu etwa 570 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gegeben, hieß es. Zuvor hatten die Behörden bis zu 24 Todesopfer vermutet. Besseres Wetter in den besonders betroffenen Regionen im Südosten und der Mitte des Inselstaates hatten am Samstag die Rettungsarbeiten und die Übersicht über die Schäden erleichtert.