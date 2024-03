Soziale Gerechtigkeit Millionen-Erbin will mit Spendenaktion Demokratie stärken

Sie selbst betrachte sich als „hochprivilegierte Bummel-Studentin“ der Germanistik, die eine Gewinnerin in der „Geburts-Lotterie“ sei, sagt Engelhorn. Ihre Aktion unterscheide sich bewusst von allen Spenden durch Millionäre und Milliardäre, weil die Vergabe von Geld in der Hand der Gesellschaft und nicht in der Hand Einzelner liegen dürfe. „Wir wissen gar nicht, was alles an Schindluder getrieben wird mit Privatvermögen.“