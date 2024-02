Künstliche Intelligenz Microsoft investiert Milliarden in Deutschland

Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Initiative D21 nimmt in Deutschland ein Großteil der Menschen an der digitalen Welt teil und kann ihre Möglichkeiten selbstbestimmt für sich nutzen. Gleichzeitig sinkt jedoch die Fähigkeit, zukünftig mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten. Bei den Anwendungen der Künstlichen Intelligenz haben die Menschen in Deutschland am ehestem Erfahrungen mit dem Textroboter ChatGPT von Microsoft-Partner OpenAI gemacht. Fast jeder fünfte Befragte sagte, er habe ChatGPT bereits im ersten halben Jahr nach Start genutzt.