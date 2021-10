Kriminalität : Meistgesuchter Drogenboss Kolumbiens im Dschungel gefasst

Bogotá Kolumbiens Präsident Duque vergleicht die Festnahme von Dairo Úsuga alias „Otoniel“ mit dem Fall des legendären Drogenbarons und Terroristen Pablo Escobar. Nun droht ihm die Auslieferung an die USA.

Am Samstag wurde nun Dairo Antonio Úsuga alias „Otoniel“, der Chef des Drogenkartells „Clan del Golfo“ (Golf-Clan), in seinem Dschungel-Versteck in der Region Uraba festgesetzt, in Handschellen der Öffentlichkeit vorgeführt und per Hubschrauber in die Hauptstadt Bogotá gebracht. Verteidigungsminister Diego Molano deutete in einem Interview der Zeitung „El Tiempo“ am Sonntag an, dass das Schicksal Úsugas in der Auslieferung an die USA bestehen könne.